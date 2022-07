Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestui an și pana la data de 30 iunie 2022, au fost portate 614.124 de numere de telefon, din care 94%, respectiv 577.415 sunt numere de telefonie mobila și 36.709 numere de telefonie fixa. 84% din numarul de portari din prima jumatate a anului au fost realizate de catre persoane fizice…

- Aproape jumatate dintre romani (49%) isi doresc reglementari mai stricte privind siguranta la incendii a locuintelor, in conditiile in care opt din zece persoane au in plan sa-si renoveze casa in urmatorii trei ani, releva rezultatele unui sondaj de specialitate, dat publicitatii luni. Cercetarea realizata…

- Romanii indica o susținere foarte ridicata pentru scutirea de impozitare a celor care au salariu minim pe economie (73% acord), precum și pentru impozitarea suplimentara a celor care polueaza (73% acord). In privința impozitarii suplimentare pentru cei care au mai multe locuințe, parerile sunt destul…

- Este scandal mare dupa ce Darius Mabda a caștigat Romanii au Talent. Cea de-a 12 ediție a show-ului de talente de la PRO TV s-a terminat cu scandal, iar telespectatorii scriu ca ce s-a intamplat a fost o adevarata bataie de joc. Comentariile romanilor care cred ca tanarul gimnast nu merita sa caștige…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume.

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume.

- Romanii au castigat toate finalele turneului de tenis pentru juniori Dr. Oetker Junior Trophy, aceasta fiind cea mai buna participare romaneasca din istoria de peste un deceniu a turneului de la Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Iasul a castigat, alaturi de Brasov si Targoviste, etapa regionala a competitiei Destinatia Anului 2022 (www.destinatiaanului.ro) la categoria City Break! Publicul este invitat sa voteze pe www.destinatiaanului.ro pentru a stabili podiumul final al intregii Romanii, a precizat Primaria Iasi.. Regiunile…