Românii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical în primul trimestru al anului Romanii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical in primul trimestru din 2023, adica 8,41 milioane de zile, conform datelor transmise de CNAS. In total au fost 1,83 milioane de certificate de concedii medicale, ceea ce ar inseamna o medie de 4,5 zile. Acestea sunt zile decontabile de CNAS. Trebuie avut in vedere ca, potrivit legislației, primele 5 zile de concediu sunt suportate de angajator, iar urmatoarele de CNAS. “Prin urmare, numarul de zile de concediu medical suportate din FNUASS (decontate de casele de asigurari de sanatate) este altul decat numarul insumat de zile de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni ca anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii medicale la o populație lucrativa de 6 milioane de romani, ceea ce ar insemna „vreo 140 de ani de nemunca”. Acuzand „un fenomen de care s-a abuzat”, liderul PSD a cerut o analiza foarte clara pentru a vedea cați…

- Au fost semnalate tot mai multe orci care ataca și scufunda ambarcațiuni in largul coastelor Spaniei și Portugaliei.Aceste atacuri pot fi pur și simplu ale unor balene care se scarpina pe spate pe ambarcațiuni sau care se joaca, conform NewScientist. CITESTE SI Nemții refuza salariul minim de…

- Global Payments, cel mai mare furnizor de servicii și tehnologie de plata din lume, a analizat valoarea și numarul tranzacțiilor electronice realizate de consumatorii romani in perioada de referința 25 mai – 5 iunie, pentru categoriile: restaurante, locuri de servit masa, unitați de cazare și agenții…

- „Global Payments, cel mai mare furnizor de servicii si tehnologie de plata din lume, a analizat valoarea si numarul tranzactiilor electronice realizate de consumatorii romani in perioada de referinta 25 mai – 5 iunie, pentru categoriile: restaurante, locuri de servit masa, unitati de cazare si agentii…

- Programul „Sprijin pentru Romania” continua, astfel ca in iunie vor intra banii pe cardurile sociale pentru achiziționarea alimentelor de baza. Fiecare tichet are o valabilitate de 12 luni și poate fi folosit doar de catre beneficiar, dar se pot face și excepții in cazuri excepționale. Romanii din categoriile…

- ”Piata de ecommerce din Romania a inregistrat un trend ascendent in primul trimestru din 2023, valoarea totala a comenzilor fiind de peste 180 de milioane de euro, in ciuda inflatiei ridicate”, arata datele unei analizate realizate de Limitless Agency, agentie de marketing digital din Romania. In T1,…

- Analizele medicale preventive vor putea fi facute și fara plafon. Explicațiile ministrului Sanatații despre noul contract cadru Romanii nu vor mai fi puși pe drumuri pentru a face analizele, deoarece plafonul se termina in primele zile ale lunii. In noul contract cadru este o prevedere prin care analizele…

- In plus, persoanele care nu permit verificarea nu vor fi primi banii de concediu, se mai arata in proiect. Legea a fost inițiata de Raluca Turcan. Deputatul liberal atrage atenția ca statul a platit in doar primele doua luni 60 la suta din bugetul destinat concediilor medicale. „Beneficiarii de concedii…