- Cetațenii europeni care sosesc in Marea Britanie, inchiși și expulzați. MAE: 150 de romani au fost expulzați din cauza lipsei documentelor Cel puțin 12 cetațeni UE au fost reținuți și apoi expulzați in ultimele 48 de ore pe aeroportul Gatwick din Londra. In ultimele luni, numarul se ridica la cateva…

- Zeci de cetațeni europeni, in majoritate femei tinere, au avut parte de exteriențe traumatizante doar pentru ca și-au cautat un loc de munca in Marea Britanie. Maria și Eugenia, doua femei din Spania, au fost reținute in aeroportul Gatwick din apropiere de Londra, la scurt timp dupa ce au ajuns in Regat…

- Oamenii sunt ținuți de autoritațile britanice in condiții precare de detenție pentru perioade de pana la 7 zile, potrivit unei anchete citate de G4Media.ro . Se pare ca ambasadele din Londra ale statelor respective incearca sa le ofere acestora asistența consulara.Delegația USR PLUS in Parlamentul European…

- Cetațenii UE sunt reținuți și închiși în centre de îndepartare a imigranților daca încearca sa intre în Regatul Unite pentru a munci fara vize sau statut de ședere, mișcare care tensioneaza și mai mult relațiile post-Brexit dintre Marea Britanie și UE, relateaza Politico.…

- Descoperirea vine intr-un moment in care AstraZeneca este criticata de Comisia Europeana pentru reducerea substanțiala a livrarilor destinate statelor membre UE, scrie Politico . Autoritațile italiene au descoperit 29 de milioane de doze din vaccinul AstraZeneca, depozitate la un punct de finisare a…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP. Guvernul britanic a anuntat pe 3 martie o amanare cu sase…

