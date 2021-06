Românii se vor putea pensiona la 70 de ani. Proiectul de lege, aprobat de Guvern In curand romanii se vor putea pensiona, la cerere, la varsta de 70 de ani. Proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat de Guvern. In ședința de miercuri a Guvernului urmeaza sa fie aprobat proiectul de lege care prevede posibilitatea de a iesi la pensie la varsta de 70 de ani. In plus, proiectul de lege interzice cumulul pensiei cu salariul in cazul angajatilor la stat. „Persoanele care iși desfașoara activitatea in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in funcție, dupa caz, și care indeplinesc condițiile de pensionare pot continua activitatea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

