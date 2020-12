Românii se tem mai mult de spitalizare decât de infectarea cu noul coronavirus Romanilor nu le este atat de frica de coronavirus cat le este de spitalizare și iși fac stocuri de medicamente, arata un rezultatele unui sondaj realizat de Coaliția Romania Sanatoasa. Aproape 7 din 10 romani (69,5%) se tem mai mult de spitalizare decat de infectarea cu noul coronavirus sau de consecințele COVID-19, arata rezultatele unui sondaj realizat de Coaliția Romania Sanatoasa, informeaza hotnews.ro. Sondajul arata ca peste 70% dintre respondenți considera ca sezonul de raceala și gripa vine cu mai multe pericole decat in mod obișnuit. Majoritatea respondenților se tem mai mult de spitalizare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

