Românii se tem mai mult de creșterile de prețuri decât de războiul din Ucraina. Ce procente are sănătatea în topul îngrijorărilor Romanii se tem mai mult de cresterea preturilor la alimente, la combustibil, la energie, electrica si la gaze decat de razboiul din Ucraina, arata datele unui sondaj CURS. Conform sondajului, 69% dintre romani ar prefera un venit mic si sigur, in timp ce 23% prefera un venit mai mare, chiar daca este nesigur. Potrivit sondajului, […] The post Romanii se tem mai mult de creșterile de prețuri decat de razboiul din Ucraina. Ce procente are sanatatea in topul ingrijorarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina poate caștiga in mod sigur razboiul impotriva Rusiei, spune purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului: „Sigur ca (ucrainenii, n.r.) pot caștiga. Și daca va uitați la ceea ce au reușit sa faca pana acum, dl. Putin și-a atins exact zero…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, sambata, ca cel mai probabil, conflictul declanșat de Rusia in Ucraina va mai dura cateva saptamani, pentru ca in acest moment nu se observa o incetinire din partea Federatiei Ruse. Geoana a precizat ca spera ca va fi posibila o formula…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- La casele de schimb valutar se sta la coada pe liste de așteptare, aproape la fel ca la benzinarii, miercuri, sau ca la Pașapoarte, unde MAI a anunțat ca s-au inregistrat solicitari de eliberare a documentelor de calatorie cu peste 400% mai mari ca in alte saptamani, pana la izbucnirea razboiului din…

- NATO are „responsabilitatea de a se asigura ca acest conflict nu va escalada și nu se extinde dincolo de Ucraina. Acest lucru ar fi și mai periculos, distructiv și chiar mai letal. Situația ar putea scapa de sub control”, a declarat, marți, la Riga, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, intr-o…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…