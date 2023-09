Stiri pe aceeasi tema

- Romanii aplica metoda ”par, unghie, musca, vierme” pentru a manca gratis la restaurante. Cum procedeaza Comisarul sef adjunct al Protecției Consumatorilor Buzau, Cornelia Galer, a declarat, joi, ca au aparut consumatorii care nu platesc. Aceștia merg la restaurant cu pliculețul cu par, unghie sau musca,…

- "De regula se dovedesc intemeiate aceste reclamatii. Sunt si unele neintemeiate. Ca sa intelegem asa cam ce se intampla in piata, s-a format deja o clasa de consumatori care traiesc neplatind. Asta am constatat-o noi pe parcursul ultimilor ani de cercetari a reclamatiilor, adica de regula sunt persoane…

- Big Belly este un restaurant din Cluj unde poți „manca pe saturate”. Povestea lui a inceput in Arad, insa dupa cațiva ani a fost fermecat de potențialul Clujului și a decis sa i se dedice lui in totalitate. Pentru a afla mai multe despre povestea din spatele preparatelor pe care le ofera,…

- Analiza AVBS Credit 4 riscuri implicate atunci cand romanii vor un credit ipotecar nou Perioada concediilor se apropie de final si o buna parte dintre romani deja se gandeste la o schimbare pentru lunile care urmeaza. Din datele estimate de compania romaneasca AVBS Credit, volumul de credite ipotecare…

- In primele șase luni ale anului 2023, romanii au efectuat 145 de milioane de tranzacții cu Revolut, egaland numarul de tranzacții realizate in primele trei trimestre ale anului trecut. In același timp, volumul total al plaților realizate cu Revolut s-a majorat cu 68%, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a fost intrebata cand vor avea loc schimbarile in legea salarizarii și legea pensiilor, așteptate de toți romanii, in speranța ca veniturile vor crește. „Va dau un raspuns simplu și clar. Cat mai curand posibil. Prioritatea imediata o reprezinta cele doua legi…

- Perioada caniculara continua. In acest context, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționeaza consumatorii asupra riscurilor pentru sanatatea publica, in cazul achiziționarii produselor alimentare din locuri neautorizate, in special de pe marginea carosabilului.

- Care este mijlocul de transport preferat al romanilor? Numarul pasagerilor care calatoresc cu trenul a crescut in primul trimestru din 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Potrivit unei analize, in primele trei luni ale anului 2023, transportul rutier a fost preferat de cele mai multe…