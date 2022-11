Stiri pe aceeasi tema

- Facturile mari la energie electrica determina autoritațile din județul Vaslui sa ia masuri pentru a economisi. La Barlad, edilul Dumitru Boroș a dispus ca toate corpurile de iluminat din primarie sa fie schimbate. Se renunța, inclusiv, la iluminatul festiv de sarbatori: ”Acolo unde am putut face o economie,…

- Facturile la energie ii sperie pe mulți romani. Oamenii spun ca se asteapta la ce e mai rau si au inceput deja sa faca economie. Reprezentanții ANRE vin cu un sfat: este foarte importanta monitorizarea consumului, dar și contestarea facturii atunci cand se constata nereguli.

- Romanii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE.”In aceeași Ordonanța 27 (care stabilește tarifele la energia electrica pentru anul 2022), exista o prevedere…

- Consumatorii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE.

- Furnizorii vor intarzia cu emiterea facturilor pentru luna septembrie, ținand cont de modificarile in ceea ce privește modul de calcul al facturilor. Dana Daraban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), a explicat ca furnizorii nu au avut timp sa iși…

- Problema modului de calcul a facturilor la energie termica și gaze este departe de a se fi lamurit! PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care iși reduc consumul curent de energie electrica sa poata beneficia de prețuri plafonate. Amendamentul…

- Cine sunt romanii care nu vor beneficia de compensare chiar daca au consumat energie electrica sub 255 kWh pe luna. Directorul general in cadrul Enel, Marius Chiriac, recomanda oamenilor sa transmita inedxul, spunand ca aceasta este o masura de protecție impotriva facturilor uriașe.

- Noi modificari la facturile la energie. Nu toti romanii vor beneficia de preturi plafonate pana in august 2023 chiar daca au consum lunar sub plafon Se schimba iar facturile romanilor. Guvernul a decis sa plafoneze prețurile la energie pana la 31 august 2023. Pentru mulți consumatori casnici, facturile…