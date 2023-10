Stiri pe aceeasi tema

- In topul destinațiilor preferate de romani pentru Revelion sunt Maramureșul, votat de 23,8% dintre respondenți, urmat foarte aproape de Bucovina (23,4%), Transilvania (15,8%), Valea Prahovei (11,2%) și Ținutul Secuiesc (6%), arata un studiu recent.

- Romanii au facut primele rezervari pentru Revelion, iar Maramuresul si Bucovina se afla in topul preferintelor din acest an, potrivit unei platforme de rezervari. “Atunci cand vine vorba despre alegerea destinatiei pentru Revelion, romanii inclina spre cateva regiuni alese in mod recurent pentru vacanta…

- Armata a fost considerata de mulți ani una dintre cele mai respectate instituții ale statului roman, dar, potrivit studiului CURS, acest lucru nu mai este valabil in prezent. Topul instituțiilor in care romanii au cea mai mare incredere este acum dominat de pompieri, și de abia dupa aceea urmeaza armata,…

- Cand vine vorba despre fumat, Romania ocupa un loc fruntas la nivel european. Statistica arata ca un procent mare din populatia tarii consuma zilnic produse din tutun, iar acest lucru este ingrijorator, sustin psihiatrii.

- Ungaria trebuie sa mentina relatii cat mai bune posibil cu tarile vecine, intrucat aceste relatii sunt de asemenea benefice etnicilor maghiari care traiesc in aceste tari, asa cum o demonstreaza cazul Ungariei si Romaniei, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei…

- Am intrat oficial in sezonul ploios. Ei bine, pentru ca vara a trecut, iar cei mai mulți se gandesc la iarna grea care ne așteapta de acum inainte, este timpul sa aflam și data exacta la care romanii trebuie sa dea ceasurile cu o ora in apoi. Astfel, acest proces de ora de iarna reprezinta sistemul…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania,…