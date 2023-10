Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au facut primele rezervari pentru Revelion, iar Maramuresul si Bucovina se afla in topul preferintelor din acest an, potrivit unei platforme de rezervari. “Atunci cand vine vorba despre alegerea destinatiei pentru Revelion, romanii inclina spre cateva regiuni alese in mod recurent pentru vacanta…

- InfoCons a anunțat, joi, ca pune la dispozitia romanilor o lista a unitatilor de cazare autorizate din țara, precum și agentiile de turism autorizate, prin intermediul unei aplicatii gratuite.

- Topul destinațiilor de vacanța din luna august, varful sezonului estival, a fost dominat de Romania, urmata de Grecia, Turcia, Spania și Bulgaria, arata datele companiei de calatorii Eximtur.

- Deputatul liberal sucevean Bogdan Gheorghiu considera ca Bucovina va depași Valea Prahovei din punct de vedere turistic, iar acest lucru se datoreaza administrației PNL, care a condus județul timp de aproape zece ani. Bogdan Gheorghiu a spus ca județul Suceava ocupa in momentul de fața un ...

- Astazi, de la ora 10:00, Ministerul Mediului ar fi trebuit sa lanseze Programul local Rabla. Insa, valul de doritori care au accesat platforma au picat site-ul web inca de la primele minute de la lansare. Romanii au posibilitatea sa aplice la acest program pana la data de 31 august. Statul le ofera…

- Mai mult de jumatate dintre romani (53%) au ales sa-și petreaca concediul din aceasta vara in strainatate, topul destinațiilor fiind dominat de Grecia, Bulgaria si Turcia. Autoturismul personal este mijlocul de transport preferat pentru aproape 56% dintre ei. Grecia este principala destinație aleasa…

- Cele mai populare statiuni de pe litoralul romanesc, in functie de numarul de rezervari, sunt Eforie Nord, Costinesti si Mamaia, iar cele mai ieftine se afla in sudul litoralului, potrivit unei analize realizate de o platforma hoteliera online. ‘Statiunile Eforie Nord, Costinesti si Mamaia sunt la cea…

- Sambata, Frația Ortodoxa a postat un mesaj video pe mediile de socializare, dupa cum transmite Transtelex. Șeful organizației, Dan Grajdeanu, le-a cerut membrilor “sa nu fie lași”, sa se adune la Baile Tușnad pe data de 22 iulie, atunci cand Viktor Orban va rosti un discurs, și sa fluture tricolorul…