Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Sanatate afiliați la cinci confederații sindicale amenința cu greva generala. Aceștia acuza executivul de secretomanie in ceea ce privește noua lege a salarizarii. Sindicalistii fac parte din CNSRL – Frația, Cartel Alfa, CSN MERIDIAN, BNS, CSDR și susțin ca strainii le comanda guvernanților…

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…

- Un proiect de hotarare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de Guvern propune modificarea legii concediului paternal. Astfel, se are in vedere modificarea reglementarile actuale, in sensul acordarii concediului paternal si a indemnizatiei aferente acestuia tuturor tatilor care au calitatea de lucrator,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Proiectul a fost inițiat in 2019 de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici. Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde in perioada 23-26 decembrie si 28-31 decembrie, este anuntata o greva a sindicatelor din Politia de Frontiera. Vor fi afectate mai multe puncte de trecere a frontierei,…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis, transmite Administratia Prezidentiala. Prin urmare, legea promulgata de Iohannis vizeaza introducerea…

- Șomerii inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj vor primi cate o prima de activare de 1.000 de lei, fața de 500 de lei in prezent, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni. Asta in baza Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a…