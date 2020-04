Românii se plâng că nu primesc banii înapoi pe biletele de avion cumpărate. Cum răspund companiile Romanii se plang ca nu primesc banii inapoi pe biletele de avion cumparate. Cum raspund companiile A fost Paștele, urmeaza 1 mai, perioade in care mulți romani aveau planificate vacanțe. Doar ca intre timp, toate zborurile au fost anulate. Companiile aeriene ar trebui, teoretic, să le ofere oamenilor mai multe variante pentru compensații, inclusiv returnarea banilor pentru bilete. Din păcate, mulți clienți se plâng că nu reușesc să contacteze companiile, nu primesc răspunsuri și, evident, nici banii înapoi. Cristina și-a… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro Din păcate, mulți clienți se plâng că nu reușesc să contacteze, nurăspunsuri și, evident, niciînapoi. Cristina și-a…

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, maturata de coronavirus. Analiza: O treime dintre angajatii romani sunt in somaj tehnic sau primesc salariu mai mic, iar numarul firmelor in faliment ar putea depași 150.000 Aproape o treime dintre angajatii romani au fost trimisi in somaj tehnic sau primesc un salariu mai mic, in timp ce unul…

- Trupa rock irlandeza U2 a donat 10 milioane de euro pentru a sprijini lupta impotriva epidemiei de coronavirus in Irlanda, a anuntat miercuri presa locala, citata de DPA. Banii vor fi folositi pentru ajutorarea angajatilor din sectorul medical si pentru a finanta achizitionarea echipamentelor…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca primele plați catre angajații care au intrat in șomaj tehnic se vor face pana la data de 15 aprilie, dupa rectificarea bugetara, cu precizarea ca suma maxima acordata pentru o persoana este de 4.072 de lei.

- Ambasada Romaniei la Ottawa dorește sa-i informeze pe cetațenii romani din Canada care se pregatesc sa calatoreasca in Romania asupra urmatoarelor:Companiile aeriene iși revizuiesc continuu planurile de transport, ceea ce a dus deja la anulari de curse catre Europa. Informațiile disponibile la Ambasada…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, detalii despre procedura pe care firmele trebuie o urmeze pentru a se plati somajul tehnic angajatilor afectati de epidemia de coronavirus.Ministrul a precizat ca toate documentele vor fi depuse online de catre angajatori.…

- Libertatea va prezinta un interviu despre banii pe care ii poate recupera un roman care muncește in strainatate din propriile taxe, dar și despre capcanele legislative de care trebuie sa se fereasca.Romanii care lucreaza in Olanda pot obține o deducere fiscala pe baza venitului deja obținut, banii fiind…

- Ziarul Unirea Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari…

- Sume surpriza. Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari de bani, așa cum probabil unii se așteptau. Conform legii, cei care stau acasa in carantina primesc 75% din salariul lor legal.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza…