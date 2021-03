Incepand de joi seara și pana vineri, inaintea pranzului, 9.000 de persoane au renunțat la programarile facute pentru vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca, in urma scandalului privind retragerea unor loturi dupa ce au aparut probleme de coagulare a sangelui la unii pacienți. "Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9.000 s-au retras. Asta inseamna doar un procent de 4.5%. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia Vaccinarea este un act benevol și au existat situatii in care oamenii inscriși inițial la programare…