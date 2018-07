Stiri pe aceeasi tema

- Datele Institutului Național de Statistica arata ca, in ultimii ani, numarul salariatilor care au peste 65 de ani a crescut constant, arata datele Institulului National de Statistica. De la 5.000, in 2010, la aproape 20.000 – la sfarsitul anul 2016, cand s-a facut ultima numaratoare. In realitate, in…

- Gica Popescu, impresionat de Simona Halep: ”A ajuns la o performanța incredibila”. Gica Popescu a urmarit din tribune, cu sufletul la gura, alaturi de Gica Hagi, meciul Simonei Halep din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens. Fostul mare fotbalist a ramas impresionat de puterea de lupta a liderului…

- La varsta de 15 ani reușește sa iși imparta timpul intre școala și muzica. Buzoianul Andrei Sava are performanțe in ambele domenii: canta la chitara in trupa Biancai Mihai, fata care a cucerit Romania cu prestația de la „Romanii au talent”, și a terminat gimnaziul cu 10 pe linie la cel mai titrat liceu…

- Romanii care vor sa calatoreasca in Canada vor putea ajunge direct la destinatie, de astazi. Destinatiile disponibile sunt Montreal si Toronto, iar zborurile sunt operate de compania Air Canada, condusa de romanul Calin Rovinescu.

- Pungile din plastic subțire vor fi interzise in Romania. Ce spune legea care va fi aplicata incepand cu 2019 și ce alternative au comercianții. Pungile din plastic subțire vor fi interzise in Romania de anul viitor și nu se vor mai gasi in niciun magazin. Legea propusa de Guvern a fost promulgata de…

- Cel mai recent sondaj Eurobarometru arata ca 67% dintre europeni (comparativ cu 64% în Octombrie 2017, în cadrul studiului Eurobarometru anterior), respectiv 71% dintre români (61% în Octombrie 2017) considera ca tara lor a beneficiat de pe urma calitații de membra a UE. Nivelul…

- etatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Canada fara viza vor putea solicita acordarea Autorizatiei Electronice de Calatorie (eTA) numai in baza unui pasaport simplu electronic (cu date biometrice) incepand cu 5 iunie, ora 12,30 (ora Romaniei), se arata intr-un comunicat al MAE, citat de…

- Europarlamentarul Pro Romania Laurențiu Rebega atrage atenția ca suntem al doilea mare producator de grau din UE, dar ca acest lucru nu ne ajuta prea mult. ”De ce? Oare pentru ca, in timp ce strainii „se bat” pe graul romanesc, in țara și la țara (!) oamenii consuma paine congelata sau la punga,…