- Romanii vor putea imprumuta Statul prin Tezaur de iunie – iulie 2024 la dobanzi de 6% pe 1 an și 6,85% pe 3 ani. Anunțul a fost facut de ANAF Ialomița. Dobanzile sunt similare ediției precedente.

- Apetitul romanilor pentru creditele de consum in lei s-a accentuat vizibil in primul trimestru (T1) din 2024, luna martie aducand un volum istoric de circa 4,2 mld. lei al finantarilor noi de acest tip, scrie Ziarul Financiar.

- Romanii au platit taxe si impozite in valoare de peste 250 de milioane de lei in primele patru luni ale acestui an prin intermediul statiilor de plata SelfPay, fiind procesate 1,5 milioane de astfel de plati, potrivit datelor transmise de companie și preluate de Agerpres. SelfPay opereaza in Romania…

- Piața ipotecara a crescut. Creditele ipotecare noi acordate in primele trei luni din acest an au fost de 1,1 miliarde de euro la nivel național, in creștere cu circa 29% fața de nivelul inregistrat in primele trei luni din 2023, arata un raport, scrie economoca.net . Raportarile realizate de Banca Naționala…

- Costurile ridicate pentru imprumuturi și economia slabita determina scaderea cererii Creditele ipotecare din zona euro sunt estimate sa creasca cu doar 1,5% in 2023 și 2,4% in 2024 – cea mai mica evoluție in doi ani succesivi din ultimul deceniu; o creștere ușor mai mare, de 3,3% (net), este prevazuta…