Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cumpara online, in medie, 2-3 mașini Dacia și Renault pe zi. Peste 1.200 de persoane au ales sa rezerve un automobil Dacia sau Renault prin intermediul platformelor de e-commerce, care ofera incepand din aprilie și posibilitatea de a achita...

- Piața mașinilor second-hand din Romania este afectata semnificativ de numeroase fraude, de la banalul kilometraj dat inapoi pana la ascunderea unor accidente majore. O analiza realizata de compania carVertical, care vinde rapoarte online despre istoricul mașinilor second-hand, arata ca 22.8% dintre…

- O analiza a pieței romanești de mașini rulate arata ca aproape un sfert din autoturismele second-hand vandute in Romania au fost avariate, in timp ce media de kilometri „dați inapoi” este de aproximativ 60.000 de kilometri. Rapoartele pe care romanii le cumpara pentru mașinile rulate pe care doresca…

- Chiar daca Poliția de Frontiera a luat masuri speciale și lucreaza pe 9 cai de intrare in țara, duminica la ora 17, timpii de aștepare la mașini mici și autocare este de 2 ore, arata aplicația de trafic a Poliției de Frontiera.Conform Poliției de Frontiera Arad, din 27.03.2020, ora 09.00 – 28.03.2020,ora…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in februarie 2020 cu -26.80% fața de februarie 2019, atingand un volum de 8.836 unitați. Astfel, pe primele doua luni din 2020 numarul autoturismelor noi inmatriculate a ajuns la 21.325 unitați, in scadere cu 18.05% fața de perioada similara din…

- Cele mai multe cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Romania, adica 29%, sunt in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani și niciun pacient nu are peste 80 de ani. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 260, potrivit raportarii oficiale de miercuri seara, de la ora 18:00. Varsta medie a romanilor…

- Piața auto second-hand din Romania va inregistra o scadere consistenta anul acesta, intrucat dealerii auto de mașini rulate și samsarii nu vor mai aduce, cel puțin 3 luni, alte mașini din afara țarii.

- Romanii au inmatriculat doar 8.800 de mașini noi in luna februarie, in scadere cu 27% comparativ cu luna similara a anului trecut, in timp ce Dacia a inregistrat un declin de 46%, la aproape 2.200 de unitați.