Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții de ora sau capacitate, se renunța la formularul PLF, […]