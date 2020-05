Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE, URARI, FELICITARI, SMS 2020 de Sfintii Constantin si Elena. Aproape doua milioane de romani isi sarbatoresc, pe 21 mai, onomastica. Sunt celebrati Sfintii Imparati Constantin si Elena, datorita carora crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise si duminica a…

- Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti de crestinii ortodocsi in fiecare an pe 21 mai. Acestia sunt cunoscuti drept cei care au dat libertate crestinismului, au interzis jertfele sangeroase, iar ziua de duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman.

- Ziarul Unirea Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care iși sarbatoresc onomastica Sfinții Constantin și Elena • Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care iși sarbatoresc onomastica Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitari…

- Sfinții Constantin și Elena 2020. Pe 21 mai 2020 aproximativ doua milioane de romani iși sarbatoresc onomastica. Nume precum Constantin, Elena, dar și derivatele lor - Ileana, Lenuța, Nuți, Costel, Costica, Constanța, Constantina, Costin sunt sarbatorite pe 21 mai 2020

- Pe 21 mai, credinciosii ii sarbatoresc pe Sfintii Imparati Constantin si Elena. Sarbatoarea este strans legata de taina si puterea Sfintei Cruci, semnul central al religiei crestine. Sfintii Constantin si Elena, „cei intocmai cu Apostolii”, sunt pomeniti in Biserica Ortodoxa, in fiecare an, la data…

- La 21 mai, Biserica Ortodoxa, cat si cea Catolica sarbatoresc pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, cei intocmai cu apostolii. Cu prilejul praznicului Sfintilor Imparati Constantin si Elena, peste 1.700.000 de romani isi sarbatoresc onomastica. La multi ani tuturor! (Radio Iasi/FOTO radioiasi.ro)

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa și de cea Catolica in fiecare an la data de 21 mai 2019. Aceasta mare sarbatoare creștina este notata cu simbol de cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Sarbatoarea de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al…

- Valabilitatea documentelor emise de Politia Romana, de Directia Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date și de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor aflate in coordonarea metodologica a MAI, Inspectoratului…