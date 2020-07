Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, avand in vedere faptul ca autoritațile inca se lupta cu efectele pandemiei, bancile centrale din economiile emergente au continuat in iunie sa reduca ratele dobanzilo, transmite Reuters, citata de agerpres. Datele centralizate de Reuters arata ca, in randul celor 37 de economii in curs de…

- Institutiile de credit au inasprit standardele de creditare pentru populatie inca din primul trimestru al anului 2020, atat in cazul creditelor destinate achizitiei de locuinte si terenuri (12,1%), cat si in cel al creditelor de consum acordate populatiei (procent net de 21,4%), releva recentul Sondaj…

- Romanii vor iesi mai des in parcuri, vor face mai mult sport, vor prefera vacantele in tara in locul celor in strainatate si vor evita mall-urile, restaurantele sau cinematografele, arata un studiu publicat, joi, de o companie specializata in domeniul serviciilor imobiliare comerciale. …

- Studiul care monitorizeaza comportamentul de cumparare al familiilor din Romania evidentiaza faptul ca, in intervalul ianuarie - martie 2020, pe fondul panicii generate de pandemia de COVID-19, dar si al primelor masuri impuse de autoritati, stocurile facute de catre romani s-au tradus printr-o majorare…

- Compania fintech Revolut, cu peste 1 milion de utilizatori în România, face publice date care arata modul în care comportamentul de consum al românilor s-a schimbat în timpul pandemiei de COVID-19. Datele reflecta obiceiul de consum al utilizatorilor din România perioada…

- Legea starii de alerta intra in vigoare astazi, de la ora 24. De vineri pana astazi ne-am aflat tot in stare de alerta, dar, reglementata printr-o stare de urgența emisa de Guvern. Legea starii de alerta aduce multe schimbari in viețile romanilor. Unele bune, altele mai puțin placute. Chiar daca aceștia…

- Criza coronavirusului ne-a schimbat viața peste noapte și i-a determinat pe romani sa profite la maximum de oportunitațile pe care le ofera internetul. Intr-o țara in care birocrația este litera de lege, inclusiv autoritațile au fost nevoite sa se alinieze trendului de migrare pe online.