Românii s-au trezit cu DATORII la FISC, FĂRĂ SĂ ȘTIE! Ce spune ministrul Teodorovici despre PERSECUTAREA contribuabililor Dupa ce și-au crat conturi pe site-ul ANAF, contribuabilii au aflat ca au și de dat bani. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, promite ca oamenii cu datorii mai mici, nespecificand ce inseamna asta, nu vor fi persecutați. De asemenea, Teodorovici spune ca pana la toamna fiecare roman va sti ce restante totale are de plata catre stat si va fi instiintat de unde provin acestea, defalcat. "Nu te poți uita in ochii unui roman simplu care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa vedeți ca o sa dispara aceasta abordare agresiva din partea statului pana la finele anului. “Poprirea dispare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stupoare pentru o mulțime de romani care s-au trezit cu datorii la Fisc, despre care nu au aveau habar. Oamenii au aflat ca sunt datori la stat abia dupa ce și-au deschis conturile virtuale la ANAF. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, promite ca romanii care au datorii mici catre stat nu vor…

- Multi romani au aflat, dupa ce si-au deschis contul virtual la ANAF, ca au datorii catre Fisc de care nu au stiut. Apar cu sume restante, insa nu li se spune de unde provin aceste datorii catre stat. Unii s-au ...

- Cel putin asa prevede un proiect de lege initiat de mai multi parlamentari USR. „Astfel nu se va mai ajunge la pedepsire pe nedrept, din pure greseli administrative, a intreprinzatorilor si contribuabililor onesti“, precizeaza autorii proiectului. In prezent, executarea silita a datoriilor fiscale…

- Cel putin asa prevede un proiect de lege initiat de mai multi parlamentari USR. „Astfel nu se va mai ajunge la pedepsire pe nedrept, din pure greseli administrative, a intreprinzatorilor si contribuabililor onesti“, precizeaza autorii proiectului. In prezent, executarea silita a datoriilor fiscale nu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca in ultimii 5 ani contribuabilii persoane fizice au acumulat datorii la stat in valoare de “14-15 miliarde de lei” iar ministerul pe care il conduce se gandeste la un “mecanism care sa incurajeze plata acestor sume in marea lor parte in acest…

- Tariceanu nu e de acord ca diaspora sa justifice sumele peste 1.000 de euro: ”O atitudine vecina cu spiritul milițienesc care domnea odata in Romania. Pe scurt, suntem impotriva”, a spus președintele ALDE, joi, dupa ședința conducerii partidului. “Nu vad justificarea. Sunt romani care fac eforturi foarte…

- Romanii care muncesc in strainatate vor fi obligati sa justifice cu documente toate sumele de bani trimise in tara, daca acestea depasesc 1000 de euro. Acest proiect a fost initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, un organism care tine de Guvern si este compus din reprezentanti…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia…