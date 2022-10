Românii s-au săturat până peste cap de viaţa scumpă şi facturile URIAŞE. Poporul iese în stradă! Societatea civila promite un protest mare in toata tara, pentru a contesta pasivitatea Guvernului fata de viata scumpa ce s-a abatut asupra romanilor. Coșul de cumparaturi este mai scump cu peste 20% fața de perioada din pandemie. Uleiul s-a scumpit cel mai mult, iar acum a ajuns sa coste dublu. Marsul anti-saracie, cu caravane Sindicalistii […] The post Romanii s-au saturat pana peste cap de viata scumpa si facturile URIASE. Poporul iese in strada! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de britanici au iesit sambata in strada pentru a protesta impotriva cresterii costului vietii.”Sprijiniti grevele”, „Inghetati preturile, nu oamenii” sau chiar „Taxe pentru bogati”, se putea citi pe pancartele purtate de manifestantii de la Londra, care s-au indreptat, la apelul mai multor organizatii,…

- Facturile uriașe sunt un fenomen des intalnit in ultima perioada. Romanii primesc facturi cu sume uriașe de plata, iar asta este destul de ingrijorator. Ceea ce nu mulți știu este ca aceste facturi pot fi contestate daca nu sunt corecte. Mai exact, daca primești o factura cu o suma de plata mai mare…

- Costurile ridicate ale vietii, provocate de inflatie, scumpirea gazului si de razboiul din Ucraina au determinat ca mii de persoane au iesit in strada la Dublin, sambata, pentru a protesta impotriva cresterii costului vietii. Manifestatia a fost organizata de coalitia Cost Of Living, formata din 30…

- In circumstanțele actuale de criza, autoritațile anunța o iarna grea pentru romani. Prețurile la energie și gaz urmeaza sa se scumpeasca semnificativ. Unele voci susțin ca, in acest sezon rece, cetațenii vor fi nevoiți sa achite prețuri duble fața de anul trecut la utilitați. Pentru a economisi cat…

- Romanii au fost de-a dreptul revoltați in ultima perioada, dupa ce au fost nevoiți sa scoata sume mari din buzunar, pentru a-și plati facturile la energie. Ce i-a enervat și mai tare, a fost un scandal care a izbucnit in urma informației conform careia acestea sunt emise pe un an, iar acesta este motivul…

- Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a emis o avertizare cu privire la o tentativa de frauda printr-o campanie de tip SCAM care utilizeaza identitatea vizuala a companiei. Campania se desfașoara prin intermediul mesajelor de tip SMS și conține o somație de plata a…

- George Simion face un apel la populație sa iasa in numar cat mai mare in strada, pe 2 octombrie, pentru a protesta fața de preturile uriase la energie. In acest sens, liderul AUR are ca model protestul care a avut loc in acest weekend in capitala Cehiei. Intrebat cu ce scop va fi organizat acest […]…

- Odata cu cresterea gradului de dezvoltare al unei tari scade si prestanta soferilor ei. Cu cat esti mai sarac, cu atat esti mai domn/smecher, iar mijlocul tau de transport e mai mare. Probabil e de vina principiul conform caruia un sarac are mai mult timp de pierdut decat un bogat. Si cum e mai placut…