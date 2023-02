Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru romanii! Anul 2023 a venit cu majorari uriașe ale prețurilor. Acum, alte servicii importante, de care mulți romani au nevoie, au parte de creșteri. Mai exact, anul acesta au crescut prețurile cu pana la 30% pentru... Citește AICI pentru ce veți scoate mai mulți bani din buzunar.…

- Una din marile senzații greșite pe care le au romanii este ca prețurile din țara sunt comparabile sau mai mari decat cele din statele din vestul Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Masa festiva de sarbatori este un prilej de bucurie pentru toata lumea. Ultimele date privind inflația arata ca romanii nu stau deloc bine. Toate alimentele s-au scumpit, dar, aici este mai accesibil fața de alte state.

- Organizația Națiunilor Unite sarbatorește, la 5 decembrie, „Ziua Internaționala a Voluntariatului”, o zi de comemorare a eforturilor de voluntariat intreprinse la nivel mondial de catre organizațiile de voluntari afiliate ONU și nu numai. Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat aceasta zi prin…

- Creditele imobiliare au fost in topul scumpirilor din acest an. Astfel de la inceputul lui 2022 și pana in prezent, vorbim despre o scumpire de 80% din cauza indicilor bancari, insa BNR a explicat ca situația este normala in raport cu rata inflației. Problema este ca veniturile romanilor nu au crescut…

- Cabral, care a prezentat emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, iar acum e pe post cu „Ce spun romanii”, a vorbit intr-un interviu pentru Click despre pauza lui din televiziune. Nu va mai aparea pe micul ecran o perioada, va sta acasa, cu familia. „Trebuie sa iau o pauza, pentru ca simt nevoia,…

- Duminica seara, un barbat a intrat inarmat cu un cuțit in magazinul Atlantis din Subcetate. Polițiștii inca nu au reușit sa-l gaseasca. Orice ajutor e bine-venit: Un incident a indus panica in cartierul Subcetate, duminica seara. Un barbat a intrat inarmat cu un cuțit in magazinul Atlantis din zona.…

- Cine a crescut, de fapt, punctul de pensii si cine a facut doar valuri, incercand sa manipuleze electoral o categorie vulnerabila, prin susțineri fara fond? In timp ce PSD incearca sa-si creeze o falsa imagine a bunului samaritean si trambițeaza cresterea pensiilor an de an si campanie de campanie,…