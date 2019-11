Stiri pe aceeasi tema

- EARLY BOOKING ANTALYA 2020!!! PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Preturi de la 472 euro/persoana cu toate taxele incluse Hoteluri de 5* All Inclusive ! Plecari incepand cu data de 30.05.2020 THE LUMOS DELUXE RESORT HOTEL 5* : de la 472 euro/persoana DIAMOND ELITE HOTEL 5* : de la 484 euro/persoana LYRA…

- Internetul este tot mai folosit pentru informare inainte unei achiziții. Este foarte simplu sa intri pe cateva site-uri și sa compari prețuri și diferite caracteristici ale unor produse sau servicii, ca sa poți lua cea mai buna decizie. Online, poți face asta in cel mult o ora, in timp ce vizita prin…

- Reprezentantul USR-PLUS Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Liderul USR a declarat ca a strans aproape 400.000 de semnaturi. „Depunem astazi aproape 400.000 de semnaturi. Romania are nevoie de o schimbare. Primul pas au fost europarlamentarele,…

- "De mai bine de doi ani, Romania se confrunta cu repetate situatii de blocaj, generate de conflicte de constitutionalitate intre puterile statului. Aceste conflicte in care au fost atrase Guvernul, Parlamentul si Administratia prezidentiala au un numitor comun: refuzul presedintelui Klaus Iohannis…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia.

- "Prima Casa" se schimba radical! De la denumire pana la conditiile de creditare- programul va avea un caracter social. Doar cei cu venituri mici vor mai putea lua un astfel de imprumut. Optiunile cumparatorilor vor fi insa limitate, doar garsoniere sau apartamente mici pentru a se incadra in suma garantata…

- Romanii care vor sa casesze mașinile vechi și sa cumpere unele noi au la dispoziție, incepand din 19 august, un nou pachet de 20.000 de vouchere prin programul Rabla. Potrivit unui cpmunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), persoanele fizice care vor să-şi caseze un autoturism…

- EARLY BOOKING – REVELION 2020 BAILE FELIX- De la 1850 lei/ /loc in camera dubla Sejur 5 nopti in perioada 28.12.2019-02.01.2019 Hotel Mures 2*- de la 1850 lei/ loc in camera dubla Hotel Aqua President 4*: de la 2072 lei/ loc in camera dubla Hotel Termal 3* : de la 2309 lei/ loc in camera dubla Hotel…