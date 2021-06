Ministrul Finanțelor Publice Alexandru Nazare a anunțat intr-o postare pe facebook ca cererea pentru Noua Casa depașește orice așteptare. Din plafonul de 1,5 miliarde de lei, in ultimele doua luni de zile s-au inregistrat cereri care reprezinta aproximativ 49% din plafonul pe un an de zile. Valoarea totala a solicitarilor de garantare transmise in […] The post Romanii s-au napustit la programul “Noua Casa”. Jumatate din plafonul pe un an de zile s-a consumat in doua luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .