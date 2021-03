Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pregatit restricții mai dure decat pana acum, avand in vedere creșterea ratei de infectare in toata țara, in special in ce privește circulația pe timp de noapte și programul magazinelor. Unele dintre masurile propuse urmeaza sa se aplice gradual, in localitațile care depașesc un anumit prag…

- Explozia cazurilor de Covid-19 pune din ce in ce mai multa presiune pe medici, autoritați și nu in ultimul rand, pe cetațeni. Romanii se tem pentru viața lor, iar varianta vaccinarii ramane printre puținele arme in fața acestei pandemii. Vlad Voiculescu nu exclude restricții mai dure Intrebat ce parere…

- „Succes in handbalul pe zapada la Baia Mare” este titlul unui articol publicat recent de Federația Internaționala de Handbal (IHF) despre turneul de handbal pe zapada „Baia Mare Snow Handball Challenge”, organizat in urma cu o saptamana in stațiunea montana Șuior, Maramureș. Citește și: Valeriu…

- Cea de-a XI-a editie a Raliului Zapezii organizat de Clubul Sportiv Xtreme Adventure, competitie la care participa 125 de echipaje, a inceput vineri, in statiunea montana Cavnic, in imediata vecinatate a domeniului schiabil, a declarat pentru AGERPRES primarul Vladimir Petrut. " E un eveniment sportiv…

- Stațiunea bulgareasca de ski a fost plina de turiști in acest weekend, ultimul in care, daca aceștia veneau de joi, puteau intra fara test anti-COVID in țara. „90% sunt romani”, a estimat un localnic. Și reprezentanții hotelurilor spun ca au mulți turiști din Romania. Iubitorii de sporturi de iarna…

- Turiștii care ajung in Pasul Valcan vor avea parte de partii corespunzatoare pentru a putea schia. Autoritațile locale au achiziționat un ratrac pentru a bate partiile de schi din micuța stațiune montana. Telegondola funcționeaza de la 9:00 pana la 17:00 pe toata perioada iernii, teleschiul…

- Trei partii de schi sunt deschise in stațiunea montana Parang. Incepand de astazi, a fost deschisa turiștilor și partia Europarang. Cele trei partii pe care se poate schia, in momentul de fața in stațiunea montana Parang sunt partia Sub telescaun, partia A și partia Europarang. Partia…

- Sute de turiști s-au ingramadit duminica dimineața, inca de la ora 7.30, la telegondola din Sinaia, pentru a fi siguri ca dupa aglomerația de acum o zi, vor reuși sa ajunga cat mai repede pe partie. Din cauza vantului puternic insa, partiile din Sinaia s-au inchis.