Românii s-au europenizat. Nu și cei care îi conduc, nu și presa sau intelectualii lor A aparut un sondaj european care masoara atitudinea cetațenilor europeni fața de razboiul Rusiei cu Ucraina. Am auzit de el de la indignații publici care urlau ca sunt romanii prea pro-ruși. De unde reiese ce rudimentari ne-au ramas analiștii cu ifose, in timp ce noi ne-am europenizat. Ce popor pro-rus!, striga una din cozile de topor din falanga „vrem sa rupem Rusia cu razboiul, sa le aratam noi lor, sa-i distrugem pentru 100 de ani”. Nu-i dau numele din simplul motiv ca mai sunt cateva sute la fel. Un sondaj masoara o stare de spirit. Cea mai idioata reacție dupa un sondaj e sa te apuci sa cerți… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

