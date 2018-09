Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul a continuat sambata seara la Vocea Romaniei cu o noua runda de audiții pe nevazute. Concurenții au cantat cu bucurie și au trait la intensitate maxima fiecare moment petrecut pe scena. Tudor, Irina, Andra și Smiley nu au ezitat sa se intoarca pentru vocile care au transmis fie emoție, fie lejeritate…

- Irina Fodor este co-prezentator in sezonul 8 Vocea Romaniei și, impreuna cu prezentatorul show-ului, Pavel Bartoș, și cu cei patru antrenori, le va aduce telespectatorilor incepand din 7 septembrie, de la 20:30, un spectacol plin de dinamism și trairi intense. Irina va sta alaturi de susținatorii concurenților…

- Smiley iși ia vacanța abia in ianuarie. Asta, deși recunoaște ca joburile cu care jongleaza constant – proiecte muzicale, emisiunile de la PRO TV (“Vocea Romaniei”, “Romanii au talent” ), dar și la conducerea unui business – il epuizeaza uneori. In ciuda faptului ca a gasit modalitatea de a-și imparți…

- Pe langa marele buton rosu, fiecare scaun are in acest sezon alte trei butoane galbene extrem de importante, cu numele celorlalti trei antrenori, scrie apropotv.ro. Acestea permit fiecaruia dintre ei sa-l blocheze pe unul dintre ceilalti trei si astfel sa nu poata lupta pentru un concurent. Tudor,…

- Pe langa marele buton rosu, fiecare scaun va avea in acest sezon alte trei butoane galbene extrem de importante, cu numele celorlalti trei antrenori. Acestea vor permite fiecaruia dintre ei sa-l blocheze pe unul dintre ceilalti trei si astfel sa nu poata lupta pentru un concurent, anunta postul de…

- Andra face dezvaluiri din culisele “Vocea Romaniei junior”. Cantareața, care a fost confirmata zilele trecute ca jurat și la “Vocea Romaniei”, alaturi de Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirila și care continua sa fie, pana la noi schimbari, jurat și la “Romanii au talent”, cu Mihaela Radulescu , Andi…

- Cantareata si vedeta de televiziune Andra este al patrulea antrenor anuntat de Pro TV pentru emisiunea „Vocea Romaniei”, dupa Irina Rimes, Tudor Chirila si Smiley.Cu o cariera de aproximativ 20 de ani in muzica, Andra a lansat 13 albume si a sustinut spectacole atat in Romania, cat si in strainatate.…

- Smiley și-a dobandit celebritatea ca artist muzical dar a devenit cunoscut pentru toate categoriile de varsta, nu doar pentru tineri, odata cu participarea la show-ul PRO TV Vocea Romaniei. Smiley și Bartoș au constituit și perechea de prezentatori a show-ului Romanii au talent, onorariul ridicandu-se…