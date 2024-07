Stiri pe aceeasi tema

- O confruntare de proporții a avut loc joi seara, 18 iulie, in orașul Leeds din Anglia. Mai mulți romani au luat parte la o revolta care ar fi izbucnit din pricina unei incercari de preluare a unor copii in grija statului.

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com și Agerpres.

- Politistii de frontiera din Iasi au indisponibilizat un autoturism BMW X6, condus de un roman, care cumparase mașina in rate, din Marea Britanie. Mașina figura in bazele de date ca fiind furata.

- Trei mandate de percheziție domiciliara au fost puse in aplicare in București și in județele Ilfov și Calarași. Șase persoane sunt suspectate de inșelaciune și fals intelectual intr-un dosar cu mașini de lux.