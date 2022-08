Românii s-ar putea bucura de o nouă zi liberă în fiecare an. Anunțul făcut chiar astăzi de autorități Romanii s-ar putea bucura de o noua zi libera in fiecare an. Anunțul a fost facut chiar astazi de autoritați dupa ce Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat proiectul prin care ziua respectiva urmeaza sa devina zi libera pentru salariați. Despre ce zi este vorba, vedeti un pic mai jos. Vesti bune. Salariatii […] The post Romanii s-ar putea bucura de o noua zi libera in fiecare an. Anunțul facut chiar astazi de autoritați appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

