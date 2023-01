Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu posibilitați financiare reduse vor primi din partea statului un ajutor de 1400 de lei, bani ce vor fi folosiți pentru plata facturilor de energie și caldura. Astazi va vom spune cum vor fi folosiți acești bani, cum vor putea fi cheltuiți și de cand. Cum va fi folosit ajutorul de 1400 de lei…

- In 2023, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Compania Nationala Posta Romana, iar…

