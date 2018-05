Stiri pe aceeasi tema

- Unul din 5 romani plateste cu intarziere intretinerea, creditul ipotecar sau chiria. Este rezultatul unui studiu european, care ii plaseaza in topul datornicilor pe greci, restantieri in proportie de 50%. Cei mai constiinciosi sunt nemtii.

- Familiile sau persoanele singure cu venituri mici ar putea primi un ajutor lunar din partea autoritaților locale pentru plata serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP)…

- Aproape jumatate dintre romani (40%) spun ca se simt plini de energie, imediat dupa ce s-au trezit, si ca vor sa isi inceapa deindata activitatea, releva un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID in mai multe tari europene. Surprinzator sau nu, cu acest raspuns romanii isi adjudeca lejer primul loc…

- Automobilul se afla in centrul vietii noastre, de zi cu zi, de cateva decenii. Insa este posibil scenariul utopic in care nu doar ca noile tehnologii vor schimba modul in care ne deplasam cu mijloacele de transport, dar vor duce si la o diminuare considerabila a dorintei noastre de a detine o masina?…

- In cadrul ultimelor ședințe de Consiliu Local, consilierii liberali au adus la cunoștința executivului local condus de primarul Cristian Matei o serie de probleme comunitare, la care au primit urmatoarele raspunsuri Read More...

- In Romania, noua din zece copii sufera de boli de nutritie, iar mai mult de 40% dintre aceștia sunt supraponderali. ABC-ul alimentației sanatoase se invața din copilarie. Romanii sunt fruntașii Europei la bolile grave. Tot mai mulți micuți sunt diagnosticați ...

- Iohannis, despre cazul Ghita la intalnirea cu presedintele Serbiei: Nu e treaba presedintilor Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat…

- Doisprezece senatori și deputați PSD au depus o propunere legislativa prin care anumiți polițiști și militari ar putea beneficia de bani de la stat pentru a-și plati ratele la casa. Propunerea legislativa a fost depusa la Camera Deputaților (aceasta este prima camera sesizata) și urmeaza sa intre la…