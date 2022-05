Stiri pe aceeasi tema

- O simpla manevra de resuscitare ar putea sa salveze viața unei persoane. Potrivit statisticilor, prea puțini romani știu sa acționeze intr-o situație critica. Parlamentarii vor sa schimbe asta. Au pe masa un proiect de lege care are ca scop introducerea obligatorile a cursurilor de prim ajutor in școli.

- Polițiști din cadrul IPJ Gorj au participat vineri la o sesiune de instruire desfașurata de reprezentanți ai Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, ce a avut ca scop instruirea polițiștilor cu privire la primele masuri pe care aceștia trebuie sa le desfașoare in momentul in care se afla la intervenții…

- Din pacate majoritatea oamenilor nu cunosc tehnicile de prim-ajutor care pot salva foarte multe vieti. Cunostintele minime despre cum se poate interveni in cazul unei situatii-limita pot indeparta pericolul. Specialistii recomanda tuturor persoanelor sa fie responsabile si sa aplice tehnicile de prim-ajutor…

- Organizația Femeilor Social Democrate Targoviște și-a indreptat atenția, in preajma acestor sarbatori, care copii care iau școala in serios, dar al caror familii au dificultați financiare. Așa ca social democratele Post-ul 19 copii din familii cu posibilitați financiare modeste dar care invața bine…

- Sute de elevi din 29 de clase de la 15 scoli din judetul Prahova participa la cursuri de prim-ajutor organizate in cadrul unui parteneriat intre autoritati publice si o companie privata care asigura finantarea, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipajele SMURD au acordat primul ajutor medical in 868 de cazuri pe parcursul lunii martie, in timp ce pompierii au avut 255 de misiuni de intervenție și stingere; in total, 1.123 intervenții.

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" a inceput sa organizeze, alaturi de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, o serie de cursuri de prim ajutor pentru studenti si angajati, primul dintre ele avand loc chiar vineri, de la ora 14. La intalnire au participat specialisti de la ISU Iasi si 41 de studenti…

- Incepand cu data de 2 august 2021, a fost inființat Serviciul Pregatire Profesionala care asigura procesul de pregatire practica, formare profesionala și evaluare a performanțelor polițiștilor dambovițeni.Prioritatea acestei structuri consta in realizarea, monitorizarea, coordonarea și evaluarea pregatirii…