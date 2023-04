Românii renunță și la mititei: Producătorii se așteaptă să vândă doar 18 milioane de mici de 1 Mai In acest an, cererea de mici pentru minivacanta de 1 Mai este mai mare cu circa 30% fata de perioada similara de anul trecut, dar aproape la jumatate fața de alți ani. Procesatorii se așteapta sa vanda aproximativ 18 milioane de mititei, adica 1.500 de tone. Daca ne uitam la anii trecuți, cererea este cu mult mai mica. In 2018, de exemplu, consumul era undeva la 30 milioane de mici. Intre timp, materia prima s-a scumpit, iar micul a ajuns sa coste intre 5-7 lei. Cel mai probabil, in acest an, doar unul din doi romani iși permite sa sarbatoreasca 1 mai cu un mic și o bere. „Din informatiile furnizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

