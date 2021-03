Românii refuză AstraZeneca. Peste 400 de mii s-au înscris pe listele de așteptare pentru celelalte vaccinuri Tot mai mulți romani refuza serul AstraZeneca. Un numar de 420.000 de persoane s-au inscris pe listele de așteptare pentru a fi notificate atunci cand vor fi locuri disponibile, insa vor sa fie imunizate cu celelate vaccinuri. Numai ieri, pana la ora 22.00, au fost inregistrate peste 1.800 de cereri de renunțare la serul AstraZeneca […] The post Romanii refuza AstraZeneca. Peste 400 de mii s-au inscris pe listele de așteptare pentru celelalte vaccinuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

