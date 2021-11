Stiri pe aceeasi tema

- Printre romanii blocati in Maroc se afla si bloggerii de la HaiHui in 2, Andreia si Ionut. Ei spun ca in regat se afla sute de romani care nu se mai pot intoarce in Romania din cauza suspendarii zborurilor.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca romanii blocati in Maroc din cauza masurilor luate pentru limitarea raspandirii noii tulpini a coronavirusului, in numar de 72, vor fi repatriati joi, cu o aeronava Tarom.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca cetațenii romani care au ramas in Maroc, dupa ce țara a suspendat aproape toate zborurile de teama noii tulpini Omicron, vor fi aduși in țara cu o aeronava TAROM pe data de 2 decembrie. „Cei 72 de cetațeni romani vor fi aduși in țara cu o aeronava a TAROM. Am decis…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca romanii blocati in Maroc din cauza masurilor luate pentru limitarea raspandirii noii tulpini a coronavirusului, in numar de 72, vor fi repatriati joi, cu o aeronava Tarom.

- Cetațenii romani care au ramas in Maroc, dupa ce țara a suspendat aproape toate zborurile, de teama noii tulpini Omicron, vor fi aduși in țara cu o aeronava TAROM, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Zborul este programat pentru 2 decembrie.

- Aeronava TAROM care va repatria romanii blocați in Africa de Sud este așteptata sa aterizez, marti dupa-amiaza, la Otopeni. „Este vorba de 3 echipaje – un echipaj care a facut zborul de la București pana la Mombasa. Un al doilea echipaj va face zborul de la Mombasa pana in Johannesburg, iar de la Johannesburg…

- O aeronava Tarom ajunge astazi in Africa de Sud pentru a-I lua pe cei 36 de cetațeni romani blocați in Pretoria din cauza noii tulpini Omicron. Printre ei, se afla și campionii la rugby. Noua tulpina se raspandește in mai multe țari din Europa. Intre timp, se fac verificari de ultima ora și la noi in…

- UPDATE Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca la parada de 1 Decembrie spectatorii nu au nevoie de certificat verde. Regula se aplica doar in zona oficiala, a explicat Arafat. Parada de Ziua Naționala a Romaniei se va desfașura cu spectatori, iar aceștia nu vor avea…