Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a anunțat care sunt condițiile pentru deschiderea plajelor, dupa data de 1 iunie. La plaja se va sta doar pe șezlong, intre șezlonguri trebuie pastrata o distanța de cel puțin 2 metri, iar intrarea și ieșirea de pe plaja se va face organizat, in baza unor reguli stabilite…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pornește un adevarat maraton de vizite la romanii din strainatate. Dupa ce a fost in Germania, Alexandru a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii…

- Agentiile de securitate cibernetica britanica si americana au avertizat marti in privinta unor atacuri informatice impotriva organizatiilor sanitare implicate in lupta impotriva pandemiei, "adesea legate de agenti statali", potrivit Londrei, relateaza AFP. Agentiile se asteapta la o recrudescenta…

- Romanii plecați sa culeaga sparanghel in Germania sunt inchiși in baraci și ținuți la distanța de populație. Ei nu au avut posibilitatea sa negocieze contractul de munca și nici sa iși aleaga angajatorul. Accepta condițiile, sau nu sunt primiți sa munceasca. Mii de romani au plecat saptamana trecuta…

- Mii de romani au ramas blocați la Granița dintre Austria și Ungaria, care a inchis frontierele pentru cetațenii strani. Ministerul de Externe a reușit sa obțina permisiunea ca aceștia sa tranziteze teritoriul Ungariei, incepand cu ora 13.00, ora Romaniei. Cei care vor ajunge, in urmatoarele zile, la…

- E pandemie! Organizația Mondiala a Sanatații a declarat starea de pandemie, din cauza raspandirii masive a coronavirusului. Romanii care sunt in Italia și nu pot reveni acasa pot cere sprijinul Ministerului Roman de Externe.