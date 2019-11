Românii pun pe primul plan plata utilităţilor şi a ratelor când îşi planifică rambursarea datoriilor (studiu) Un procent de 31% dintre romanii din mediul urban afirma ca isi planifica intotdeauna bugetul, in timp ce 44% dintre ei spun ca o fac de cele mai multe ori, iar plata utilitatilor si a ratelor se situeaza pe primul loc in ceea ce priveste rambursarea datoriilor, arata un studiu realizat in Romania de o companie de management al creantelor. "31% dintre romanii din mediul urban afirma ca isi planifica intotdeauna bugetul, in timp ce 44% dintre ei spun ca o fac de cele mai multe ori. Conform celui mai recent studiu pregatit de KRUK in Romania, "Reciclarea datoriilor", implementat de agentia de cercetare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

