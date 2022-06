Românii protestează împotriva scumpirii benzinei și motorinei Un nou protest al șoferilor romani fața de scumpirile la benzina și motorina. Cateva zeci de conducatori auto din Constanța s-au adunat in parcarea unui centru comercial și au plecat sa alimenteze mașinile la o benzinarie. Aceștia au incercat sa bage in rezervoare cantitați infime de benzina sau motorina, de 30 de bani. Au blocat astfel pompele, iar cei care chiar voiau sa alimenteze au avut de așteptat. Astfel de proteste au avut loc zilele trecute și in alte orașe ale țarii, precum Botoșani și Targu Jiu. Oamenii s-au organizat pe grupuri de Facebook, și-au dat intalnire in benzinarii, iar cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

