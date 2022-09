Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Kremlin și propagandiștii din mass-media de stat discuta pe larg motivele infrangerii Rusiei in Oblastul Harkov, o schimbare marcanta fața de modelul lor anterior de a raporta cu detalii limitate succesele rusești exagerate sau fabricate.

- Ucraina s-a bazat pe informațiile americane pentru a planifica contraofensiva, iar mare parte a acestora sunt colectate zilnic de avioane de supraveghere sau drone aliate care zboara deasupra Romaniei.

- Razboi in Ucraina, ziua 189. Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comuni

- In ultimele 24 de ore, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente…

- Nicolae Ciuca a devenit Nicolae Chuke la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea, organizat marți de Ucraina. La eveniment au participat prin videoconferința mai mulți șefi de stat și de guvern, printre care și premierul Romaniei. Nicolae Ciuca a cerut solidaritate in fața agresiunii Rusiei, dar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Aproape jumatate dintre romani spun ca razboiul din Ucraina a dus la o scadere a nivelului lor de trai, iar o treime spun ca nu au fost afectați, dar se așteapta ca situația lor sa se inrautațeasca, arata un sondaj Eurobarometru publicat de Parlamentul European.

- In data de 17 iunie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.798 de persoane, dintre care 9.147 de cetateni ucraineni (in scadere cu 6,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.162 cetateni ucraineni (in scadere cu…