Românii, printre ultimii oameni din lume dispuși să se vaccineze anti-COVID-19 Romania se afla printre ultimele țari din lume cand vine vorba de increderea intr-un vaccin anti-COVID-19, doar șase din zece romani fiind dispuși sa se vaccineze intr-un asemenea scenariu. Un sondaj Ipsos realizat la nivel mondial, asupra a 28 de țari de pe toate continentele, arata cat de multa incredere au de fapt oamenii in vaccinul anti-COVID-19. Media de acceptare a vaccinului este de 74% in lume, pe cand in Romania este de 57%, conform Digi24 . Romanii se tem ca vaccinul va fi ineficient și va avea efecte adverse. De asemenea, barbații romani sunt mai degraba pro-vaccin (68%), spre deosebire… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

