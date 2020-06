Românii, printre puținii turiști obligați să-și facă teste COVID-19 pentru a intra în Cipru Autoritatile cipriote au impartit in doua categorii tarile din care turistii pot vizita Cipru, pe baza datelor epidemiologice disponibile la nivel international, dupa ce tara si-a redeschis aeroporturile inchise din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia cipriota de presa CNA. Incepand cu 20 iunie, persoanele care sosesc din tarile din categoria A nu au restrictii […] The post Romanii, printre puținii turiști obligați sa-și faca teste COVID-19 pentru a intra in Cipru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece polițiști de la Serviciul Furturi Auto din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost infectați cu coronavirus, iar alți zece sunt in izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Sediul ar putea fi mutat, pentru ca serviciul sa-și continue activitatea. …

- Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, un comunicat de presa…

- Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica…

- 11.000 de bucureșteni sunt așteptați sa se inscrie pe platforma on-line www.testampentrubucuresti.assmb.ro, incepand de vineri, ora 13.00, pentru a fi testați gratuit in vederea depistarii infecției cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat de presa. Platforma este parte a proiectului “Testam pentru…

- Procurorii de la Parchetul Sectorului 1 sunt anchetați de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție pentru zadarnicrea combaterii bolilor și abuz in serviciu, dupa ce au confiscat, in luna martie, teste COVID care ulterior au fost returnate firmei care le achiziționase. In 25 martie, procurorii…

- Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Alba, aflata deja in tensiune dupa ce valetul militar al președintelui a purtat virusul in resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presa al vicepreședintelui și un purtator de cuvant al echipei strategice…

- Zeci de persoane care s-au recuperat dupa infectarea cu virusul Covid-19 au avut din nou rezultate pozitive in Coreea de Sud, a anuntat Centrul pentru Prevenirea si Combaterea Bolilor din țara asiatica. Raportarea repozitivarilor a inceput de acum o saptamana, cand autoritatea coreeana citata a vorbit…

- Autoritațile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțand cu 50% mai mulți morți, relateaza Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și…