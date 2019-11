Românii, printre europenii cei mai punctuali la plata facturilor (studiu) Opt din zece facturi (81%) sunt platite la timp de catre consumatorii romani, in crestere fata de anul anterior cand 74% dintre acestea erau achitate la termenul limita, potrivit studiului EOS, intitulat "Comportamente de plata europene 2019", realizat de catre institutul independent de cercetare al pietei Kantar Infratest. La nivel european, comportamentul de plata atat la clientilor persoane fizice (B2C), cat si persoane juridice (B2B), a inregistrat evolutii pozitive in ultimii ani. Astfel, in medie, patru facturi din cinci in Europa de Est sunt platite in termenul de plata. In acelasi timp,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

