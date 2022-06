Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Negoescu, președinte OPSD Argeș: Un nou pachet de masuri sociale și economice “Sprijin pentru Romania”! Romanii vor beneficia de un nou pachet de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania”! Acesta are o valoare de 1,1 miliarde euro. Iata masurile convenite: Amanarea pentru 9 luni a…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit joi despre performanțele economiei Romaniei la nivel european și a admis ca in buzunarele romanilor creșterea nu se resimte. Cu toate acestea, liderul PSD a avansat ideea unui nou pachet social. Marcel Ciolacu a sustinut ca in mod „categoric Guvernul va trebui…

- ”Suntem intr-o situatie intr-adevar delicata. (..) Trebuie sa spunem si adevarul, sa clarificam ce s-a intamplat in 2020 si 2021, cand datoria publica fost ridicata de la 35% la undeva spre 49%. (..) Suntem datori sa amintim adevarul. Nu suntem intr-o situatie normala, nu ne gandim la inghetari de venituri,…

- O delegatie a sindicalistilor care protesteaza miercuri in Piata Victoriei va fi primita la Guvern de catre premier si ministrul Muncii, a anuntat Marius Budai, ministrul de resort. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- „Sunt 4,9 milioane de pensionari dintre care 2,3 milioane de cetațeni romani intra in acest al doilea pachet de masuri „Sprijin pentru Romania”. Mai avem aici peste 800.000 de persoane cu dizabilitați, 47.000 de copii in centre de plasament care vor beneficia pe langa norma de hrana majorara și bani…

- Saptamana de lucru de 4 zile in Romania? Ce anunț a facut ministrul Muncii, Marius Budai. Toți romanii trebuie sa afle. Ministrul a mai amintit și ca sunt țari in Europa care au adoptat astfel de legi in acest sens, dand, in acest sens, exemplul Belgiei, acolo unde se poate lucra patru zile pe saptamana,…

- Marius Budai, ministrul muncii, a declarat, joi, la Timisoara, ca voucherele de 50 de euro vor putea fi folosite pentru achizitionarea a sase produse de baza: paine, cartofi, ulei, orez, carne de pui si oua, informeaza News.ro. Ministrul muncii a precizat ca procedura de distribuire a tichetelor valorice…