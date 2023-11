Românii primesc mai puțini bani în mână decât angajații din alte 16 țări Muncim mai mult pentru stat, iar acest lucru este confirmat și de date. Potrivit acestora, angajații romani sunt mult mai taxați de catre stat decat alți angajați din 16 țari din regiune. Practic, un roman care caștiga 1.000 de euro, ramane in mana cu 81 de euro mai puțin decat un angajat bulgar, dar și cu 174 de euro mai puțin decat un angajat olandez. Un studiu realizat de Romanian Bussines Leaders (RBL0) arata ca taxarea muncii in Romania este mai mare decat in alte 16 țari. Printre țarile vizate de studiu se numara Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

