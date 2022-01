Românii primesc facturi greșite, furnizorii se plâng: Nu mai sunt bani deloc Situația facturilor uriașe la energie și gaze nu ii afecteaza numai pe romani, ci și pe furnizori. Acestia se plang ca sunt nevoiti sa se imprumute pentru a-si putea continua activitatea, in conditiile in care sunt nevoiti sa suporte costurile compensatiilor si plafonarilor emise de guvernanti. De menționat este faptul ca, pana in acest moment statul nu a platit aceste sume din cauza facturilor emise gresit. Astfel, furnizorii sunt cei care suporta, pe lunile noiembrie și decembrie, toate costurile compensarii și plafonarii. Statul le-a transmis ca pana in momentul in care toate facturile emise… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor la gaz și energie electrica a fost un șoc pentru romani. Guvernul a plafonat prețurile, pentru a da o mana de ajutor. ”Criza nu va lua sfarșit in aprilie. Vin cu noi soluții” anunța Robert Sighiartau. Prețurile la gaz și energie electrica au explodat, odata cu liberalizarea pieței.…

- Noua ordonanta de urgenta va fi adoptata in sedinta de guvern de marti dupa-amiaza, 25 ianuarie, a spus ministrul Virgil Popescu.Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare analizeaza ce masuri va lua…

- Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare analizeaza ce masuri va lua de la 1 aprilie, a afirmat, marti, 25 ianuarie, ministrul energiei, Virgil Popescu. Noua ordonanta de urgenta va fi adoptata in sedinta…

- Romanii VOR PLATI facturi URIAȘE in ianuarie: Compensarea se face doar din februarie Romanii VOR PLATI facturi URIAȘE in ianuarie: Compensarea se face doar din februarie Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri, ca Executivul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizorii de energie, in 15 zile, iar in aceasta perioada se suspenda si o eventuala plata a acestora. Totodata, pentru a preintampina eventuale abuzuri fata…

- In urma intalnirii de astazi, 18 ianuarie 2022, dintre premierului Nicolae Ciuca și reprezentanții producatorilor și furnizorilor din domeniul energiei, Guvernul anunța ca prim-ministrul a prezentat soluțiile pe care le are in vedere Executivul și care vor fi incluse intr-un act normativ. Conform comunicatului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca acei consumatori care au primit facturi la energie electrica sau gaz fara compensare nu ar trebui sa plateasca pana cand cand nu li se reface factura. De asemenea, acesta a mai precizat faptul ca va fi propusa o modificare a legii, astfel incat cei care au…

- Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile de electricitate…