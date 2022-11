Românii primesc bani pentru facturile la energie și vouchere sociale Romanii vulnerabili vor primi un sprijin financiar in anul 2023 pentru a plati facturile la energie electrica. O parte dintre romani iși vor putea plati facturile cu bani proveniți din fonduri europene. Mai exact, este vorba despre 1.400 de lei, primiți in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare. Printre beneficiari se regasesc pensionarii cu pensii sub 2.000 lei, persoanele cu handicap, familiile care primesc alocații de susținere a familiei și familiile și persoanele care au drept de ajutor social. In plus, Guvernul va continua acordarea ajutorului de 250 lei pentru alimente, ce va fi distribuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

