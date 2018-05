Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a deschis, in mod evident, o noua perspectiva și pentru romanii de peste Prut. Romania, ca orice stat național, are obligații fața de romanii de pretutindeni. Dupa ce a patruns in marea familie europeana a națiunilor, statul roman a acționat european, in spiritul…

- Apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Ministerul Agriculturii.

- Imediat dupa ridicarea vizelor, romanii au inceput sa creada in ″visul canadian″, iar multi au cerut direct azil. Suprinsi peste masura, canadienii se gandesc acum ca poate s-au pripit si iau in discutie reintroducerea vizelor. Deocamdată, însă, totul este la nivel de avertisment.…

- "Din punct de vedere statistic, România se pozitioneaza bine în privinta evolutiei vânzarilor din ultimii ani pentru acest tip de comert. În ceea ce priveste cunoasterea drepturilor specifice acestui tip de comert de catre consumatori, precum si respectarea drepturilor…

- Romania pare sa fie tara asistatilor social i, dar guvernantii par a fi decisi sa schimbe acest lucru. Astfel, ministrul Finantelor a facut o declaratie prin care a anuntat ca statul trebuie sa incurajeze munca si nu statul acasa. De aceea, oficialul a anuntat ca se vor lua masuri drastice pentru…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Deputatul…