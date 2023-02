Românii primesc ajutor la plata facturilor la lumină şi la curent. ANRE obligă, furnizorii se supun! Este oficial, ANRE a luat deja decizia. Furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere, potrivit noilor reguli impuse de autoritati. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an. Ratele, pe cel putin […] The post Romanii primesc ajutor la plata facturilor la lumina si la curent. ANRE obliga, furnizorii se supun! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

