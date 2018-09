Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International "Avram Iancu" a marcat, vineri, intr-un cadru festiv, pasagerul cu numarul 2.000.000, iar tinta sa este sa atinga, pana in 2030, cifra de 7 milioane de pasageri. "In 2018 am reusit sa aniversam mai repede doua milioane de pasageri, impreuna cu compania Tarom, care…

- Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, spune ca investițiile în infrastructura aeriana sunt foarte importante și cu eficiența mult mai mare. “Avem un plan pentru 7 milioane de pasageri. Speram sa îl implementam cât mai curând. Traficul va crește…

- „Națiunea romana din interiorul granițelor trebuie sa manifeste nu doar simpatie, ci și respect și recunoștința fața de diaspora, care are tot dreptul de a se intoarce acasa și de a cere sa fie respectata de catre instituțiile statului. Este un drept cetațenesc de a ieși in strada pentru a-ți spune…

- Romanii sunt si cel mai mare grup de imigranti veniti din Balcani, o treime din totatul celor 2,6 milioane de oameni care s-au mutat in Germania din aceasta zona a Europei. Doar turcii, polonezii, rusii si kazahii sunt mai numerosi pe teritoriul german decat romanii. Informatiile se bazeaza pe un…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța ca valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record în iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane euro, cât înregistra în luna iunie din 2017. Acest lucru reprezinta o crestere de 42 de ori fata…

- ♦ Compania cu afaceri de 373 de milioane de euro in 2017 are in derulare un proiect de investitii de 22 de milioane de euro in fabricile din Timisoara si Brasov ♦ Ursus Breweries are peste 1.400 de angajati si detine trei fabrici si o microberarie in Cluj-Napoca.

- "Cresterea volumului de marfuri si al traficului de pasageri pe multe dintre aeroporturile lumii dovedeste dezvoltarea afacerilor si increderea consumatorilor, cel putin pe termen scurt. Aeroporturile lumii continua sa fie o veriga vitala in efectul de multiplicare economica oferit de aviatie", afirma…

- Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Valentin Iordache, susține ca numarul de pasageri pe care il vor inregistra aeroporturile bucurestene la sfarsitul anului va depasi 14 milioane. Potrivit acestuia, programul strategic de dezvoltare a infrastructurii Aeroportului…