- Patru din zece romani s-ar simti confortabil sa isi lase cardurile acasa si sa plateasca cu telefonul mobil sau cu ceasul, romanii aflandu-se pe primul loc la nivel european in ceea ce priveste preferinta puternica pentru multiple optiuni de plata, arata cel mai recent sondaj international ING.…

- Romanii care intra pe teritoriul Confederatiei Elvetiene si pe teritoriul Principatului Liechtenstein stau in carantina 10 zile, iar daca nu respecta noile masuri, amenda e de 10.000 de CHF. Masurile au fost adoptate miercuri si intra in vigoare sambata, 8 august, la miezul noptii, relateaza Mediafax.

- Efectul crizei COVID-19 a fost resimtit atat in sectorul public si privat, cat si la nivel social in Romania, modificand preferintele consumatorilor, dar si modul in care se raporteaza la activitatile uzuale si la viitor, se arata in studiul EY Romania - Comportamentul consumatorului roman in contextul…

- Florin Cițu susține ca vinovati de faptul ca romanii nu mai respecta regulile in aceasta perioada, in privința epidemiei de coronavirus, sunt Ciolacu, Tariceanu, Ponta. "Puterea pe care o au in Parlament a facut sa distruga toate masurile pe care le-am luat. Au creat propaganda impotriva a ceea ce…

- Consumatorii din Romania ar urma sa renunțe la a mai achiziționa anumite produse, din cauza scaderii salariilor și a faptului ca nu știu ce le rezerva situația economica din țara, din cauza pandemiei coronavirus COVID-19 - releva un studiu de piața publicat joi de o firma de...

- Romania nu vrea sa faca prea mulți pași spre relaxare de la 1 iulie, de cand UE recomanda statelor sa ridice restricțiile in interiorul comunitații europene. Potrivit surselor Europei Libere, Romania nu va deschide granița cu Republica Moldova, incepand cu luna viitoare și va ramane precauta cu toate…

- E oficial! Dupa ani de dispute, cad zidurile Casei Poporului. Proiectul care presupune reamenjarea spatiului din fata Palatului Paralemetului a demarat astazi. Cea mai mare cladire din Europa va fi inconjurata de o gradina impresionanta ce va costa un milion de euro.

- Expertii PSD au vandut tara pe nimic in ultimii 30 de ani si au privatizat un numar de companii pentru ca tot ei sa le capuseze, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, vineri seara, pe pagina sa de Facebook. "Romanii trebuie sa stie, pentru ca Ciolacu se face ca a uitat, care este istoria privatizarilor…